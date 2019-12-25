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Регина Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимой болезни
Сегодня, 9:28
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nastya960

Регина Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимой болезни

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Врачи диагностировали у нее витилиго.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram, что страдает от неизлечимого заболевания – витилиго. Она показала белое пятно на своем колене, которое с помощью врачей она пытается устранить.

Витилиго – нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Природа данного заболевания еще не изучена, поэтому сейчас нет надежных методов лечения витилиго.

В феврале сын Регины Тодоренко и Влада Топалова попал в больницу. У ребенка 14 февраля случился сильный приступ аллергии.

Фото: Instagram/ @reginatodorenko

Теги: болезнь, витилиго, регина тодоренко
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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