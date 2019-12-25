Музыкальным слухом обладают 35% петербуржцев

Более половины опрошенных горожан признались, что их пение лучше не слышать.

Исследователи развлекательной социальной сети "Фотострана" опросили 800 жителей Петербурга и выяснили, кто из них обладает музыкальным слухом.

Оказалось, что 35% опрошенных горожан умеют петь и любят это делать. Среди своих талантов они перечислили мелодичный, музыкальный голос и чувство ритма. Одни окончили музыкальную школу, другие учились вокалу сами.

При этом более половины респондентов признались, что их пение лучше не слышать. У 52% вовсе нет таланта, у других – желания развивать свои музыкальные способности. Однако пение помогает успокоиться и снять стресс даже тем, кому медведь на ухо наступил.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа, поскольку не смогли объективно оценить свои вокальные данные.

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