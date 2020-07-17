Музыкальный критик Гаспарян прокомментировал слова Шевчука на концерте в Уфе

Эксперт оценил реакцию зала на слова лидера ДДТ.

Музыкальный критик Артур Гаспарян прокомментировал слова российского музыканта и лидера ДДТ Юрия Шевчука, высказанные им на концерте в Уфе. Эксперт в эфире YouTube-шоу "Котрикадзе Дзядко" призвал зрителей обратить внимание на реакцию публики. Артист призвал к примирению.

Мы видели реакцию многотысячного зала. Они тоже часть этого народа. Это была показательная картинка, которая, как мне кажется, напугала всех пропагандистов, потому что они поняли, что в их формуле „Мы — народ" что-то не сходится. Юрий Шевчук, лидер ДДТ

По мнению Гаспаряна, многие апологеты культуры в РФ присвоили себе право говорить от имени народа, а также постоянно делают отсылки на то, что "они с народом".

Группа ABBA впервые за 36 лет собралась вместе на публике.

Фото и видео: YouTube / Котрикадзе Дзядко

