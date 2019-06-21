Музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока"

Фестиваль пройдет 5 сентября в Приоратском парке. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

На сцену в Приоратском парке выйдут Ольга Кормухина, Алексей Белов (лидер группы "Парк Горького"), Ярослав Сумишевский, Этери Бериашвили, Григорий Чернецов, Ольга Пудова, Даниял Алиев, Дмитрий Гайворонский, Ксения Новикова, Алексей Соколов, Анастасия Ковила, Эльвира Копылова и SUPERMOTIV. В основе программы будет Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова. Начало – в 12:00, вход свободный. Фото: ВКонтакте / Open-air "Дым над водой"