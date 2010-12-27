На сцене "Ленинград Центра" состоится шоу "Фавориты Луны. поцелуй".

Музыкальное шоу «Фавориты луны. Поцелуй» включает в себя выступление акробатов, танцоров, вокалистов и цирковых артистов. 7 октября обновленная программа предстанет перед зрителями “Ленинград Центра”.

Сюжеты погрузят гостей в романтическую обстановку. Артисты воспевают любовь и отношения.В постановке задействовано более 40 человек на сцене. Действие дополняется впечатляющими аудиовизуальными эффектами и трехмерными проекциями.

Место проведения: Санкт-Петербург, Потемкинская ул., 4. Начало проведения мероприятия - 20.00