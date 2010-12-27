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Музыкальное шоу "Фавориты Луны. Поцелуй"
Сегодня, 20:00
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lesjasap
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Музыкальное шоу "Фавориты Луны. Поцелуй"

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На сцене "Ленинград Центра" состоится шоу "Фавориты Луны. поцелуй".

Музыкальное шоу «Фавориты луны. Поцелуй» включает в себя выступление акробатов, танцоров, вокалистов и цирковых артистов. 7 октября обновленная программа предстанет перед зрителями “Ленинград Центра”.
 
 
Сюжеты погрузят гостей в романтическую обстановку. Артисты воспевают любовь и отношения.В постановке задействовано более 40 человек на сцене. Действие дополняется впечатляющими аудиовизуальными эффектами и трехмерными проекциями. 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, Потемкинская ул., 4. Начало проведения мероприятия - 20.00
 
Теги: ленинград центр , шоу
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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