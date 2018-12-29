Фильм "Микеланджело. Бесконечность" в "Ленинград Центре"

В шоу-пространстве "Ленинград Центр" пройдут кинопоказы биографического фильма о Микеланджело Буонарроти от итальянского режиссёра Эмануэле Имбуччи.

"Микеланджело. Бесконечность" - первый арт-фильм о гении Ренессанса, снятый с использованием самых передовых технологий. Он не только рисует жизнь величайшего художника, но и воссоздаёт его основные скульптурные и живописные произведения. Зрители смогут во всех подробностях рассмотреть Сикстинскую капеллу, Базилику святого Петра, а также известные на весь мир скульптурные шедевры.

Кинопоказ 28-го июля представит Ольга Хорошилова - кандидат искусствоведения, историк искусства и костюма, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, автор книг "Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II", "Молодые и красивые. Мода 1920-х годов", "Война в моде. От Петра I до Путина".

Продолжительность: 99 минут

Когда: 8 июля 20:00, 28 июля 15:00

Адрес: Санкт-Петербург, Потёмкинская, д.4, лит. А

Билеты на сайте Ленинград Центра

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Ленинград Центр