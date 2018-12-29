"Вечерний Ургант" приедет в Петербург

Съемки программы в городе на Неве пройдут уже в четвертый раз.

С 17 по 21 июня команда Ивана Урганта приедет в Петербург для съемки передачи. Об этом 10 июня сообщило официальное сообщество "Вечернего Урганта" Вконтакте.

Съемки "Вечернего Урганта" закроют сезон передачи, и далее ее создатели отправятся на летние каникулы. В течение четырех дней они пройдут в "Ленинград Центре". Стать зрителем ток-шоу может каждый желающий, отправив заявку с указанием своих личнных данных.

Иван Ургант порадует петербуржцев уже не в первый раз. В 2014 году съемки проходили в Театре эстрады им. Аркадия Райкина, а в 2016 и 2017 также в "Ленинград-Центре".

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Фото: vk.com/vecherniy.urgant