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"Вечерний Ургант" приедет в Петербург
11 июня, 15:01
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nadezhda_sib

"Вечерний Ургант" приедет в Петербург

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Съемки программы в городе на Неве пройдут уже в четвертый раз.

С 17 по 21 июня команда Ивана Урганта приедет в Петербург для съемки передачи. Об этом 10 июня сообщило официальное сообщество "Вечернего Урганта" Вконтакте. 

Съемки "Вечернего Урганта" закроют сезон передачи, и далее ее создатели отправятся на летние каникулы. В течение четырех дней они пройдут в "Ленинград Центре". Стать зрителем ток-шоу может каждый желающий, отправив заявку с указанием своих личнных данных.

Иван Ургант порадует петербуржцев уже не в первый раз. В 2014 году съемки проходили в Театре эстрады им. Аркадия Райкина, а в 2016 и 2017 также в "Ленинград-Центре". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России появится новый формат кинозалов. 

Фото: vk.com/vecherniy.urgant

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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