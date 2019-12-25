Нетрезвый петербуржец попытался вылезти в окно на лестничной площадке и сорвался

Пострадавшего попытался удержать его собутыльник.

Утром воскресенья, 11 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна второго этажа одного из домов по Богатырскому проспекту выпал человек. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на асфальте неизвестного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. На вид пострадавшему 30 лет, был одет в светлую куртку, камуфляжные штаны и черные ботинки. Его доставили в реанимацию примерно в 6:24 в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, мягких тканей грудной клетки, переломом правой бедренной кости и острой интоксикацией.

На месте происшествия находился неработающий 36-летний гражданин, который пояснил, что примерно в 5:20 распивал спиртные напитки на черной лестнице парадной указанного дома с малознакомым по имени "Владимир", который решил вылезти в окно на лестничной площадке. Опрошенный пытался удержать собутыльника, но тот сорвался и упал на асфальт. В отношении мужчины составлен административный протокол, он доставлен в отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что пьяная петербурженка выпала из окна на Красносельском шоссе.

Фото: Piter.TV