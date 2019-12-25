Пьяная петербурженка выпала из окна на Красносельском шоссе

Со слов 14-летнего сына пострадавшей, его мать злоупотребляет спиртными напитками.

Из окна дома по Красносельскому шоссе выпала женщина. Её госпитализировали в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейскими была найдена 51-летняя женщина, которая при неустановленных обстоятельствах выпала из окна своей трехкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже 16-ти этажного дома.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и груди, закрытый перелом костей таза, шок III степени. Она находится на отделении реанимации и опросу не подлежит.

Со слов 14-летнего сына пострадавшей, его мать злоупотребляет спиртными напитками. Когда он вернулся домой, мать была в состоянии алкогольного опьянения. Ночью 11 декабря школьник находился в своей комнате, как его мать выпала из окна не слышал.

Фото: Piter.tv