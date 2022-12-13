Петербурженка заявила о домогательстве неизвестного молодого человека до её сына

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером понедельника, 17 апреля, в полицию обратилась жительница Петербурга 1983 года рождения с заявлением о том, что в период с 16 по 17 апреля неизвестный в неустановленном месте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день на проспекте Пятилеток опергруппа задержала по подозрению в совершении данного преступления 19-летнего молодого человека. Он был доставлен в СО по Невскому району ГСУ СК РФ по СПб, опрошен и отпущен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Невского района подозревают в совращении трех детсадовцев.

Фото: Piter.TV