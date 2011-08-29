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В Петербурге задержали мужчину с 333 пакетами таблеток от тревожности
Сегодня, 13:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали мужчину с 333 пакетами таблеток от тревожности

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Также полицейские нашли координаты 61 закладки с наркотиками в городе и вскрыли три из них. В них оказался мефедрон.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали подозреваемого создателя сайта в даркнете по продаже психоактивных веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

При обыске в квартире мужчины нашли 333 пакета с капсулами. Экспертиза показала, что в пакетах была смесь с прегабалином. Эти препараты оказывают противосудорожный, противотревожный, снотворный и обезболивающий эффект. При этом препарат вызывает зависимость, сопоставимую с наркотической.

Также полицейские нашли координаты 61 закладки с наркотиками в городе и вскрыли три из них. В них оказался мефедрон.

Возбуждено уголовное дело об обороте наркотиков.

Ранее развозивший экстази Mercedes задержали в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: наркодилер, наркотики
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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