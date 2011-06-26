В Петербурге возбудили дело в отношении двух иностранцев, которые взяли в плен мужчину на Лифляндской улице

Пострадавшего избили, связали и заперли в квартире.

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двоих молодых иностранцев, которые подозреваются в незаконном лишении свободы 56-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером понедельника, 5 июня. 32-летний и 33-летний фигуранты дела заперли пострадавшего в квартире дома на Лифляндской улице, избили его и связали. Родственники заложника обратились в органы внутренних дел: 6 июня оперативники освободили его.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В ближайшее время им может быть предъявлено обвинение.

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