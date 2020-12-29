Мужчину, укравшего 18 тысяч рублей из банкомата с помощью сбоев, отправили в колонию

Злоумышленник незаконно обогатился за три визита в банк.

В Петербурге осудили мужчину, укравшего деньги из банкомата с помощью самостоятельно вызванных сбоев в программе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, за содеянное Артур Тумасян проведет 2 года 10 месяцев в колонии строгого режима.

Установлено, что в мае прошлого года мужчина вносил наличные на карту в одном из банкоматов города, затем сразу же вызывал сбой в программе, что приводило к автоматическому перечислению денег с расчетного счета банка на счет злоумышленника. Таким образом Тумасян в три подхода похитил 18 тысяч рублей.

Приговор Тумасяну еще не вступил в законную силу.

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