Мужчину травмировало льдом, упавшим со здания на западе Москвы

Пострадавшего отправили в больницу.

На западе Москвы травмировался мужчина, на которого с нежилого здания упал лед. Об этом журналистам рассказали представители Дорогомиловской районной прокуратуры. По предварительной информации, инцидент произошел днем 28 декабря по улице Инициативная. Пострадавшего пришлось госпитализировать. По данному факту проводится проверка, анализируются обстоятельства и причины происшествия.

В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования. пресс-служба столичной прокуратуры

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы