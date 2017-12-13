Петербургские правоохранители арестовали педофила из Карелии на Просвещении

В Выборгском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Злоумышленник изнасиловал подростка.

В минувшую среду, 21 февраля, петербургские оперативники задержали находящегося в федеральном розыске 35-летнего мужчину. Инцидент произошел около полуночи на проспекте Просвещения, 104.

Задержанного обвиняют в изнасиловании подростка. Известно, что злоумышленник надругался над несовершеннолетним на территории Карелии.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отделение полиции. Петербурсгкие правоохранители уже сообщили о задержании мужчины в МВД России по Республики Карелия.

Ранее piter.tv передавал, что в лифте дома на Литейном нашли изуродованный труп. На теле погибшего имелись многочисленные телесные повреждения: синяки, саддины и кровоподтеки.