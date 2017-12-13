В лифте дома на Литейном нашли изуродованный труп

В Петербурге при странных обстоятельствах скончался мужчина. Правоохранители начали расследование случившегося.

На днях, 21 февраля, в лифте дома на Литейном проспекте обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел около половины шестого вечера в строении №30. Информация в полицию поступила от диспетчера скорой помощи.

Предположительно, мужчина скончался от многочисленных телесных повреждений. Все его туловище было покрыто ссадинами, кровоподтеками и синяками.

Погибший был одет в черные брюки и кроссовки. На вид мужчине европейской внешности с русыми короткими волосами было лет 35.

В настоящее время устанавливаются детали случившегося. Правоохранители уже осмотрели место происшествия и сняли отпечатки пальцев у погибшего.

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