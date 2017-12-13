Кемерово: Пенсионерка неделю прожила с мертвым сыном, думая что тот спит

Пожилая женщина не заметила, что ее сын умер, хотя в квартире стоял едкий запах.

Накануне, 21 февраля, в доме №32 по улице Терешковой в Кемерово был обнаружен разлагающийся труп 37-летнего мужчины.

Дома находилась и хозяйка квартиры - женщина пенсионерка, но она не заметила, что ее сын умер. В квартире стоял едкий неприятный запах. Другой сын женщины зашел в гости и нашел брата мертвым, и сразу вызвал правоохранителей. Полиция предварительно установила, что тело пролежало в квартире около недели.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, в том числе точную причину и дату смерти.