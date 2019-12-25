Попавший под пресс в ТЦ "Галерея" мужчина скончался

Полиция Центрального района устанавливает обстоятельства.

Утром в среду, 19 мая, в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы о смерти 49-летнего гражданина Узбекистана, попавшего под пресс в торговом центре "Галерея", сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в больницу 21 апреля со страшными травмами конечностей, переломами, рваными ранами, ушибами органов и пневмонией.

Спасти иностранца не удалось, от полученных травм он скончался минувшей ночью.

Обстоятельства смерти пока неизвестны.

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Фото: Piter.tv