Мужчину ранила сожительница в Петергофе

Пострадавший был госпитализирован из квартиры своей бабушки. Возбуждено уголовное дело.

Утром воскресенья, 28 августа, в полицию поступило сообщение о госпитализации 31-летнего мужчины из дома на Ботанической улице в Петергофе. Как стало известно Piter.TV, его ранила ножом сожительница.

По словам 80-летней пенсионерки, которая приходится бабушкой пострадавшему, её внук пришёл к ней в квартиру примерно 3:30 утра с телесными повреждениями и сообщил о произошедшем. Женщина вызвала скорую помощь. После осмотра медиков, у мужчины диагностированы проникающее ранение брюшной полости, ранение селезенки и гемоперетонеум. Он находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранители изъяли кухонный нож и следы пальцев рук из квартиры пострадавшего. По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя женщина. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове пешеход с ножом напал на таксиста-мигранта.

Фото: Piter.TV