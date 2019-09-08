На Васильевском острове пешеход с ножом напал на таксиста-мигранта

У агрессивного мужчины был с собой пистолет.

Накануне, 27 августа, на 2-й линии Васильевского острова пешеход напал на водителя такси. 30-летний злоумышленник разбил машину, на которой возил пассажиров шофер.

По информации Piter.tv, ссора началась с замечания со стороны таксиста-мигранта. Неадекватный пешеход достал пистолет и трижды выстрелил в неприятеля, а затем вытащил нож и накинулся на автомобилиста.

Иностранцу понадобилась помощь медиков. Информация о его состоянии уточняется. Агрессивный горожанин был задержан сотрудниками полиции. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv