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На Васильевском острове пешеход с ножом напал на таксиста-мигранта
Сегодня, 10:36
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На Васильевском острове пешеход с ножом напал на таксиста-мигранта

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У агрессивного мужчины был с собой пистолет.

Накануне, 27 августа, на 2-й линии Васильевского острова пешеход напал на водителя такси. 30-летний злоумышленник разбил машину, на которой возил пассажиров шофер.

По информации Piter.tv, ссора началась с замечания со стороны таксиста-мигранта. Неадекватный пешеход достал пистолет и трижды выстрелил в неприятеля, а затем вытащил нож и накинулся на автомобилиста. 

Иностранцу понадобилась помощь медиков. Информация о его состоянии уточняется. Агрессивный горожанин был задержан сотрудниками полиции. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга искупала ручного удава в Финском заливе.

Фото: Piter.tv  

Теги: васильевский остров, мигрант, напал на таксиста, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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