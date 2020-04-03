Мужчину подозревают в развращении 10-летнего мальчика в Красносельском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 25 августа, в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 21 по 22 августа неизвестный совершил развратные действия в отношении её 10-летнего сына в одном из домов по Ленинскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого удалось задержать в ночь на пятницу. Им оказался неработающий 47-летний мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге школьницы подрались из-за кофты.

Фото: Piter.TV