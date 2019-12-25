Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на школьников, задержали на Рубинштейна

Ранее он был судим за грабёж.

Полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении несовершеннолетних в Кировском районе Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что 22 ноября около 20:30 в подъезде одного из домов на Дачном проспекте неизвестный, угрожая ножом, пытался ограбить её 12-летнюю дочь. Ни с чем он покинул место происшествия.

Чуть позже в полицию обратился 42-летний мужчина. У его 14-летнего сына неизвестный с ножом похитил мобильный телефон.

В 00:20 у дома № 17 на улице Рубинштейна полицейские задержали подозреваемого, 31-летнего мужчину. Ранее он был судим за грабёж.

Ещё один петербуржец украл 30 тушей для ресниц из магазина.

Фото: Piter.tv