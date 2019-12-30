Мужчину отправили в колонию за кражу ноутбука и оружия на Сизова

Злоумышленник обокрал своего новоиспеченного собутыльника.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение Руслана Закариадзе, обвиненного в краже со значительным ущербом и хищении оружия. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ведомства.

В июле 2019 года Закариадзе познакомился с одним мужчиной во время празднования дня ВМФ. Новоиспеченные приятели стали вместе распивать алкоголь и решили продолжить отмечать праздник в квартире потерпевшего на проспекте Сизова. Как только собутыльник Закариадзе уснул, злоумышленник похитил у него ноутбук и гладкоствольный карабин с патронами, после чего скрылся с похищенным. Ущерб хозяин вещей оценил в 70 тысяч рублей.

Закариадзе признали виновным и отправили его в колонию строгого режима на три года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV