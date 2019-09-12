Кричавшего с крыши на Гороховой мужчину увезли в психбольницу

Молодой человек приковал себя наручниками и кричал об убийстве девушки.

Вечером 11 сентября в Петербурге задержали молодого человека, который залез на крышу и кричал об убийстве девушки. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел на крыше дома №79 по Гороховой улице. На место происшествия приехали стражи порядка и спасатели. 27-летний мужчина приковал себя наручниками и кричал об убийстве какой-то девушки, которое никто не расследует. Он даже смог назвать отдел полиции, где якобы сидят его обидчики. На уговоры спуститься самостоятельно, молодой человек не реагировал.

Спасателям пришлось подниматься на крышу, освобождать петербуржца от наручников и спускать его на землю на автолестнице. О каком именно убийстве шла речь, выяснить не удалось. Мужчина не смог внятно ответить на вопросы. Его дальнейшую судьбу определят врачи психиатрической больницы Николая Чудотворца.

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