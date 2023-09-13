Мужчину из Шушар арестовали за скрытую съемку несовершеннолетней в ванной

Арестован петербуржец подглядывавший за девушкой через скрытую камеру.

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 34-летнего Александра Иванова. Его обвиняют в использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов и незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

Следствие установило, что 26 октября Иванов установил скрытую камеру в упаковку средства для бритья в ванной комнате квартиры в посёлке Шушары. Камера фиксировала на видео несовершеннолетнюю и других людей в обнажённом виде. Полученные записи мужчина сохранял на электронных носителях.

Иванова задержали 27 октября. На допросе он признал вину и ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд решил поместить его под стражу.

Он останется в следственном изоляторе до 26 декабря.

Фото: Piter.TV