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Мужчины Петербурга чаще жалуются на нарушения трудовых прав
Сегодня, 14:43
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Мужчины Петербурга чаще жалуются на нарушения трудовых прав

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Также в результатах исследования отмечается, что две трети работающих петербуржцев оказывались в неприятных ситуациях.

Мужчины Петербурга чаще жалуются на нарушения трудовых прав. Об этом следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Среди жителей города, принявших участие в опросе, 82% считают необходимым бороться за права работников. Из них 82% опрошенных мужчин обращают внимание на проявления несправедливости в трудовых отношениях. Такого же мнения придерживаются 74% опрошенных женщин.

Также в результатах исследования отмечается, что две трети работающих петербуржцев оказывались в неприятных ситуациях. В основном это касалось людей с высоким доходом.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки.

Фото: Piter.tv

Теги: мужчины, опрос, санкт-петербург, трудовые права
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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