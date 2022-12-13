Также в результатах исследования отмечается, что две трети работающих петербуржцев оказывались в неприятных ситуациях.

Мужчины Петербурга чаще жалуются на нарушения трудовых прав. Об этом следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Среди жителей города, принявших участие в опросе, 82% считают необходимым бороться за права работников. Из них 82% опрошенных мужчин обращают внимание на проявления несправедливости в трудовых отношениях. Такого же мнения придерживаются 74% опрошенных женщин.

Также в результатах исследования отмечается, что две трети работающих петербуржцев оказывались в неприятных ситуациях. В основном это касалось людей с высоким доходом.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки.

Фото: Piter.tv