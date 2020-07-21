Мужчине перерезали горло на Лиговском проспекте

На вид пострадавшему 23 года, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 9 октября, в экстренные службы поступила информация о том, что у дома №105 по Лиговскому проспекту мужчине перерезали горло. По данным свидетеля, пострадавший лежал на проезжей части, а преступник предположительно успел скрыться. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением шеи на указанном месте в 23:19. На вид ему примерно 23 года, был госпитализирован с геморрагическим шоком, в тяжелом состоянии.

Правоохранители ознакомились с записью с камеры видеонаблюдения на фасаде дома №78 по Лиговскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток ударил ножом в шею восьмиклассницу и выпал из окна на Береговой.

Фото: Piter.TV