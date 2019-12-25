Мужчине не удалось вернуть 3500 рублей, которые он пожертвовал оппозиционерке Ирине Фатьяновой

Иск был зарегистрирован в июне.

Дзержинский районный суд Петербурге не стал взыскивать с оппозиционерки Ирины Фатьяновой 3500 рублей, которые ей когда-то перевел петербуржец. Мужчина хотел получить деньги обратно, так как разочаровался в деятельности Фатьяновой и ее соратников. Об этом 9 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также иск был подан к некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" (признан экстремистской организацией, запрещенной в России, а также иностранным агентом). Дмитрий Стариков перевел деньги организации в январе 2021 года, когда увидел, что она ведет сбор для осуществления политической деятельности. Тогда мужчина поддерживал оппозиционеров и перевел на карту Леониду Волкову и Ирине Фатьяновой по 3500 рублей, но позже передумал. Причем деньги он хотел бы взыскать только с женщины.

Требования иска не были удовлетворены.

Напомним, в этом году Ирина Фатьянова хотела стать кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга, однако не была зарегистрирована. Ее выдвижение было аннулировано.

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова