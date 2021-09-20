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Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о драке у магазина в отношении мужчины
Сегодня, 10:11
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о драке у магазина в отношении мужчины

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Мужчине грозит до трех лет колонии после пьяной драки. Прокуратура Петербурга направила дело в суд.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего уроженца Саратовской области. Он обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения возле круглосуточного продуктового магазина на Ковалевской улице нанес потерпевшему не менее 5 ударов рукой по голове, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила бизнесмена, раздающего займы под видом продажи авто.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, прокуратура, срок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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