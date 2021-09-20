Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о драке у магазина в отношении мужчины

Мужчине грозит до трех лет колонии после пьяной драки. Прокуратура Петербурга направила дело в суд.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего уроженца Саратовской области. Он обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения возле круглосуточного продуктового магазина на Ковалевской улице нанес потерпевшему не менее 5 ударов рукой по голове, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила бизнесмена, раздающего займы под видом продажи авто.

Фото: Piter.TV