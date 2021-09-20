Прокуратура Петербурга проверила бизнесмена, раздающего займы под видом продажи авто

По инициативе петербургской прокуратуры за нелегальное предоставление займов под залог автомобилей назначен штраф.

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства при осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, петербургский бизнесмен под видом купли-продажи автомобилей осуществлял незаконное кредитование граждан под залог автомобилей.

Прокуратура района возбудила дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.56 КоАП РФ (осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление). Мужчина получил штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что петербургские приставы оштрафовали московский банк, сообщивший о задолженности учительницы физкультуры её работодателю.

Фото: Piter.TV