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Гражданин Узбекистана получил тяжелые травмы от падения на лёд с проводов в Ленобласти
Сегодня, 8:52
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Гражданин Узбекистана получил тяжелые травмы от падения на лёд с проводов в Ленобласти

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Пострадавшего госпитализировали в Петербурге.

В понедельник, 9 января, в Александровскую больницу из квартиры одного из домов по  Каменноостровскому проспекту был госпитализирован 41-летний гражданин Узбекистана. Как стало известно Piter.TV, мужчина получил травмы после падения с проводов у частного дома в Ленобласти.

Пациент поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, геморрагическим очагом правой лобной доли, субарахноидальным кровоизлиянием, ушибом мягких тканей лобной области в тяжелом состоянии. По его словам, несчастный случай произошёл на Фермерской улице в поселке Колтуши (Всеволожский район).

Видеонаблюдение на указанной территории отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Солдата Корзуна во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленинградская область, несчастный случай
Категории: Лента новостей,

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