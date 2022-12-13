Гражданин Узбекистана получил тяжелые травмы от падения на лёд с проводов в Ленобласти

Пострадавшего госпитализировали в Петербурге.

В понедельник, 9 января, в Александровскую больницу из квартиры одного из домов по Каменноостровскому проспекту был госпитализирован 41-летний гражданин Узбекистана. Как стало известно Piter.TV, мужчина получил травмы после падения с проводов у частного дома в Ленобласти.

Пациент поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, геморрагическим очагом правой лобной доли, субарахноидальным кровоизлиянием, ушибом мягких тканей лобной области в тяжелом состоянии. По его словам, несчастный случай произошёл на Фермерской улице в поселке Колтуши (Всеволожский район).

Видеонаблюдение на указанной территории отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Солдата Корзуна во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV