Мужчина заявил, что заложил 20 кг тротила в туалете на Дворцовой

Полиция провела осмотр места, но не обнаружила ничего опасного.

Вечером в четверг, 26 сентября, неизвестный мужчина обратился в полицию, заявив о минировании туалета на Дворцовой площади

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина представился членом террористической группировки и сообщил, что заложил в кабинке 20 кг тротила и ждет правоохранителей.

Полиция провела осмотр места, но не обнаружила ничего опасного.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге студентка из Китая перевела сотни тысяч рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV