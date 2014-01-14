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Мужчина заявил, что заложил 20 кг тротила в туалете на Дворцовой
Сегодня, 8:54
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Мужчина заявил, что заложил 20 кг тротила в туалете на Дворцовой

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Полиция провела осмотр места, но не обнаружила ничего опасного.

Вечером в четверг, 26 сентября, неизвестный мужчина обратился в полицию, заявив о минировании туалета на Дворцовой площади

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина представился членом террористической группировки и сообщил, что заложил в кабинке 20 кг тротила и ждет правоохранителей.

Полиция провела осмотр места, но не обнаружила ничего опасного.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге студентка из Китая перевела сотни тысяч рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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