Мужчина застрял в канализационной трубе на парковке в Пулково

Крайне необычный инцидент произошёл на парковке петербургского аэропорта Пулково: коммунальщикам пришлось вытаскивать из канализационной трубы полуголого мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".
Судя по предварительной информации, молодой человек сам решил изучить пространство под землёй. Для этого он разделся и проник в трубу через люк, а затем застрял.
Подробности о состоянии начинающего "спелеолога" не приводятся.
Ранее мы сообщили о том, что пьяный дебошир ворвался в кафе в украденным сиденьем для ванны в Ломоносове.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все