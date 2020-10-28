Мужчина застрял в канализационной трубе на парковке в Пулково

По предварительной информации, начинающий "спелеолог" проник в трубу самостоятельно через люк.

Крайне необычный инцидент произошёл на парковке петербургского аэропорта Пулково: коммунальщикам пришлось вытаскивать из канализационной трубы полуголого мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

Судя по предварительной информации, молодой человек сам решил изучить пространство под землёй. Для этого он разделся и проник в трубу через люк, а затем застрял.

Подробности о состоянии начинающего "спелеолога" не приводятся.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный дебошир ворвался в кафе в украденным сиденьем для ванны в Ломоносове.

Видео: Telegram / SHOT