Петербуржец зарезал друга-собутыльника в его собственном в гараже

Мужчина нанес погибшему несколько ударов ножом.

Днем, 3 сентября, на улице Фаянсовой, около дома 22А обнаружили труп мужчины. Сотрудники полиции установили, что 67-летний петербуржец был зарезан в собственном гараже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сотрудникам правопорядка удалось по горячим следам разыскать предполагаемого убийцу. Им оказался 47-летний петербуржец. Выяснилось, что вечером, 2 сентября, он вместе с погибшим распивал спиртные напитки в гараже. В ходе возникшей ссоры обвиняемый взял нож и несколько раз ударил им своего оппонента. После убийца скрылся с места преступления.

В настоящее время тело умершего доставлено в морг. В отношении обвиняемого возбуждено уголовного дело по статье "Убийство".

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