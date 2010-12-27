Ночью в центре Петербурга толпа АУЕшников убила 32-летнего мужчину

Пользователи социальных сетей просят сотрудников правоохранительных органов остановить эту череду преступлений.

В ночь с 31 августа на 1 сентября в центре Петербурга произошло жестокое убийство. По словам пользователей социальных сетей, толпа подростков, орущая АУЕ, накинулась на 32-летнего мужчину и убила его. Произошло это на набережной канала Грибоедова, во дворе школы №256. Друзья погибшего просят сотрудников правоохранительных органов разобраться с этим бесчинством в Петербурге.

Напомним, что череда происшествий, в которых подозревают банду АУЕшников, началась в Петербурге с лета этого года. Первое нападение случилось в Таврическом саду, тогда подростки жестоко избили двух мужчин. После происшествия правоохранительные органы задержали одного из участников банды. Он отрицал свою причастность к преступлению и валил всю вину на друзей. В настоящее время жертвами АУЕшников стали уже более 16 петербуржцев. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

АУЕ (арестантский уклад един) — это название и девиз существующего в России неформального объединения банд, состоящих из подростков. Это молодежное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требует соблюдения "воровского кодекса" со сбором денег на "общак", взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем.

Ранее мы писали, что суд оставил трех подростков АУЕ под стражей.

Фото: visit-petersburg.ru