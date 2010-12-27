Суд оставил трех подростков АУЕ под стражей

Семнадцатилетние молодые люди заключены под стражу на 2 месяца.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оставил трех подростков, участвоваших в избиении людей в Таврическом саду, под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Двое фигурантов - Дмитрий Бородич и Савелий Малышев пробудут заключены под стражу до 27 октября 2018 года. Оба подростка вину не признали, от дачи показаний отказались. Третий подросток, задержанный позже, пробудет под стражей до 28 октября 2018 года, он также отказался что-либо рассказывать и вину не признал.

Дмитрий Бородич и Савелий Малышев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), Сергей Сафронов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.а,г ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц) Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Фонтанка.ру