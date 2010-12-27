Тетердинко предложил усилить надзор за "трудными" подростками

Такое предложение поступило после нападения сторонников АУЕ на жителей Петербурга.

Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому должностные и юридические лица будут платить штраф за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних. Поводом для инициативы стало дело банды подростков, избивших более 10 человек в Таврическом саду. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения Партии "Единая Россия".

Хулиганская выходка в Таврическом саду показала несовершенство нашей системы по контролю за "трудными" подростками. Малолетние хулиганы имели неоднократные приводы в полицию, один из них вообще должен был находиться под домашним арестом. Тем не менее, они сбились в группу и устроили побоище в центре Петербурга. Александр Тетердинко, лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

В своем законопроекте депутат предложил установить административный штраф для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 40 тысяч рублей. Также, довольно прискорбно, что интерес к криминанальной субкультуре проявили именно петербургские подростки, отметил чиновник.

Документ внесен в Законодательное собрание. Аналогичные законы уже приняты в Москве и МО, Башкортостане и Удмуртии.

Еще один подросток из банды АУЕ задержан в Петербурге.

Фото: Фонтанка.ру