В местах проживания задержанных провели обыски и изъяли важные для следствия материалы.

В Туве задержали 15 членов АУЕ*, вовлекавших в свою запрещенную деятельность подростков. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Члены запрещенной организации участвовали в совершении тяжких и преступлений в республике Тыва. Их задержали в рамках уголовного дела за причастность к организации и финансированию запрещенной организации.

В местах проживания задержанных провели обыски и изъяли важные для следствия материалы.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Техасе погибли два человека.

Видео: ЦОС ФСБ

* - организация признана экстремистской и запрещенной в России