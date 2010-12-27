Водителя "Яндекс.Такси" подозревают в двойном убийстве

Мужчина зарезал ножом свою мать и отчима.

Петербургский таксист подозревается в двойном убийстве в Приморском районе. Мужчина является главным подозреваемым в деле по убийству своих матери и отчима. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 35-летнего мужчину, который является работником "Яндекс.Такси", задержали 26 февраля. Правоохранители подозревают его в убийстве 59-летней матери и 65-летего отчима. Во время ссоры мужчина зарезал их ножом. Тела нашли через два дня после преступления в квартире на Планерной 23 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: Piter.TV