Мужчина запер жену и ребенка в авто, чтобы машину не забрали приставы

37-летний петербуржец задолжал 120 тысяч рублей своему 10-летнему сыну, не рассчитался с кредитом на 900 тысяч и "забыл" оплатить 25 тысяч рублей налогов.

Судебные приставы обнаружили на парковке ТК комплекса Mercedes-Benz Sprinter неплательщика алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Так, 37-летний петербуржец задолжал 120 тысяч рублей своему 10-летнему сыну, не рассчитался с кредитом на 900 тысяч и "забыл" оплатить 25 тысяч рублей налогов. При этом он владеет квартирой рядом с Исаакиевским собором и несколькими люксовыми автомобилями.

Чтобы машину не изъяли, мужчина запер там жену и малолетнего ребенка. Приставам пришлось составлять протокол. В результате машину отправили на спецстоянку. Если мужчина в ближайшее время не решит свои финансовые вопросы, то имущество реализуют в пользу взыскателей.

Ранее петербургские приставы назвали сумму взысканных алиментов в 2022 году. По состоянию на 1 декабря на исполнении у приставов находятся более 15 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

Фото: Piter.tv

