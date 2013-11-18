Мужчина, занявший более 82 млн рублей, получил 3 года колонии

Он попросил деньги на предпринимательскую деятельность.

Мужчина получил реальный срок за то, что занял слишком большую сумму у своего знакомого и не вернул ее. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Никита Солянин убедил знакомого помочь с финансированием его "высокодоходной предпринимательской деятельности" и получил от него более 82 млн рублей. После этого подсудимый потратил деньги по собственному усмотрению.

Мужчине назначили 3 года лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его осудили по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Ранее Piter.tv сообщал о том, что более 104,9 тысяч должников стали кандидатами на отключение электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.tv