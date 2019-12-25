В Ленобласти пенсионерка попросила незнакомца не курить и осталась без сумочки

Мужчину вскоре поймали полицейские.

На железнодорожной станции Антропшино Ленобласти обратилась пенсионерка лишилась сумочки после замечания незнакомцу. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 65-летняя женщина попросила мужчину не курить.

Как выяснилось, пока пенсионерка ждала электричку до Петербурга на пустой платформе рано утром, рядом появился мужчина с зажженной сигаретой в руках. На просьбу женщины перестать курить в общественном месте, злоумышленник вырвал из рук пенсионерки сумку и скрылся с места. Пенсионерка же упала на платформу от неожиданного толчка.

Полиция быстро нашла воришку, им оказался 36-летний мужчина, ранее замеченный за кражи и разбои. Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сумку с кошельком, телефоном, документами и ключами женщине вернули.

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Фото: pixabay