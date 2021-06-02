Мужчина выпрыгнул из окна после убийства на улице Олеко Дундича

В квартире на месте происшествия полицейские обнаружили труп 39-летнего хозяина.

Полицией проводится проверка по факту убийства в квартире по улице Олеко Дундича. Предварительно, мужчина после совершённого выпрыгнул из окна.

В субботу, 16 ноября, в семь вечера в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о трупе мужчины в квартире. Полицейские обнаружили труп 39-летнего хозяина с ножевым ранением живота, а под окнами дома – 38-летнего мужчину, упавшего с 9 этажа из окна этой же квартиры.

Установлено, что последний, в ходе конфликта со своим оппонентом, ударил его ножом, а после выпрыгнул из окна, пытаясь покончить с собой. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в коме. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV