Мужчина выплатил 70 тысяч рублей за использование рисунков из "Фиксиков" и "Смешариков"

Калининский районный суд обязал петербуржца выплатить компенсацию создателям героев мультфильмов АО "Аэроплан" и ООО "Мармелад Медиа".

Создатели "Фиксиков" и "Смешариков" отсудили компенсации за незаконное использование Нолика и Кроша. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судоа.

Калининский районный суд обязал петербуржца выплатить компенсацию создателям героев мультфильмов АО "Аэроплан" и ООО "Мармелад Медиа".

По имеющимся данным, петербуржец неправомерно размещал в интернете изображения героев "Фиксиков" (Симки и Нолика) и персонажей "Смешариков" (Кроша, Нюшу и Ёжика), предлагая услуги аниматоров. Суд потребовал выплатить вадельцам товарного знака "Фиксики" 40 тыс. рублей, владельцам "Смешариков" – 30 тыс. рублей.

Новые сезоны "Смешариков" планируют запустить до 2025 года.

Фото: Piter.tv