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Петербуржец скончался после падения из окна своей квартиры на Ударников
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Петербуржец скончался после падения из окна своей квартиры на Ударников

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Мужчина состоял на учёте в ПНД.

В среду, 30 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов Ударников с окна 4 этажа упал мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили на месте происшествия 42-летнего неработающего петербуржца, состоящего на учете в ПНД. Дверь в его квартиру закрыта изнутри, шума и криков оттуда не доносилось. 

Мужчину доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы, груди, живота и таза, черепно- мозговой травмой, ушибом мозга, травмой груди, ушибом грудной клетки, травмой живота, разрывом тонкой кисти, гемоперитонеумом, переломом костей таза в тяжелом состоянии. Вечером после госпитализации пострадавший скончался.

Ранее мы сообщили о том, что на Гатчинском шоссе мужчина повалил на землю полицейского.

Фото: Piter.TV

Теги: падение из окна, происшествие, проспект ударников, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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