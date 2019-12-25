Мужчина вымогал 100 тыс. рублей у брата и выстрелил в него 2 раза на улице Есенина

Грабителя задержали. Как выяснилось, он был судим 4 раза.

Вечером среды, 14 сентября, в экстренные службы обратилась женщина, сообщив, что её муж дерется со своим братом в квартире дома на улице Есенина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие примерно в 20:30 полицейские установили, что 50-летний брат мужа заявительницы дважды выстрелил из пневматического пистолета. С помощью оружия он вымогал у своего 51-летнего родственника 100 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали у его квартиры в доме по проспекту Культуры. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Как выяснилось, он уже был судим 4 раза.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга за стуки нашла подозреваемого в хищении 1,5 млн у пенсионера.

Фото: Piter.TV