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Мужчина вымогал 100 тыс. рублей у брата и выстрелил в него 2 раза на улице Есенина
Сегодня, 8:50
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Мужчина вымогал 100 тыс. рублей у брата и выстрелил в него 2 раза на улице Есенина

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Грабителя задержали. Как выяснилось, он был судим 4 раза.

Вечером среды, 14 сентября, в экстренные службы обратилась женщина, сообщив, что её муж дерется со своим братом в квартире дома на улице Есенина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие примерно в 20:30 полицейские установили, что 50-летний брат мужа заявительницы дважды выстрелил из пневматического пистолета. С помощью оружия он вымогал у своего 51-летнего родственника 100 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали у его квартиры в доме по проспекту Культуры. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Как выяснилось, он уже был судим 4 раза.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга за стуки нашла подозреваемого в хищении 1,5 млн у пенсионера.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, криминал, санкт-петербург, улица есенина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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