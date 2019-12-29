Мужчина выманил 80 тысяч у пенсионерки, представившись по телефону её сыном

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 февраля в полицию обратилась пенсионерка.

Она сообщила, что на её домашний телефон позвонил мужчина и представился её сыном. После этого он попросил передать его другу 80 000 тысяч рублей.

Спустя несколько часов к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, якобы друг сына, которому женщина передала 80 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенница в Петербурге выпросила у пенсионерки 230 тысяч рублей.

Фото: Pixabay