Мошенница в Петербурге выпросила у пенсионерки 230 тысяч рублей

Деньги требовались на то, чтобы якобы спасти тестя от тюрьмы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в пятницу, 28 февраля, в полицию Василеостровского района обратилась женщина 1925-ого года рождения с заявлением.

Пенсионерка рассказала, что к ней около дома на ул. Гаванской №33-50 подошла незнакомая женщина и сообщила о том, что муж её дочери сбил ребёнка на дороге. Она попросила у пожилой женщины 230 тысяч рублей для решения вопроса.

Пенсионерка принесла из квартиры указанную сумму и передала её незнакомке, после чего та ушла.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенник в Петербурге продал пенсионерке лекарства на 190 тысяч.

Фото: Pixabay