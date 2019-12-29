Мужчина вылетел из Audi на трассе под Выборгом

Он находится в больнице.

Мужчина средних лет пострадал во время инцидента на региональной дороге в Выборгском районе Ленобласти. Пассажир вылетел из машины во время ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла 24 февраля около 14:30 на трассе "Зеленогорск – Приморск – Выборг". За рулем Audi находилась 34-летняя женщина, а рядом сидел 39-летний пассажир, который не был пристегнут.

Причины и обстоятельства устанавливаются, мужчина находится в больнице.

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