В Петербурге пьяный подросток пытался скрыться от полиции на чужом авто

Уходя от погони, нарушитель повредил две иномарки.

В ночь на 25 февраля полиция Петербурга задержала 17-летнего подростка, который сел за руль чужой машины в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Стражи порядка пытались остановить нарушителя на Офицерском переулке. Водитель "КИА" проигнорировал требования сотрудников ГИБДД и нажал на газ. Уходя от погони, автомобилист повредил две припаркованных иномарки "Сузуки" и "Тойота".

После ДТП водителя задержали. Нарушителем оказался подросток, который был нетрезв. На вопрос, откуда машина, он ответил, что взял у знакомого покататься.

Подростка доставили в отделение полиции, где на него завели четыре административных протокола. После молодого человека передали родителям.

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Фото: Piter.TV